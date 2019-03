Cantó propone "dar un bocado a la grasa carísima" de la Administración

El candidato de Ciudadanos a presidir la Generalitat Valenciana, Toni Cantó, ha propuesto "dar un gran bocado" a la Administración pública valenciana a la que ha acusado de "no dejar de engordar" con "grasa carísima que no sirve de nada o con enchufados". Cantó se ha pronunciado así en la presentación de la lista de los candidatos de su formación política a la Comunitat Valenciana, a quienes ha valorado como personas que no son "vividores de la política", sino "gente profesional que se acerca a la política".