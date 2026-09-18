Caos, tensión y cargas en el traslado de los migrantes de las playas al Puerto de Ceuta

Madrid, 18 de septiembre de 2026. Estas son las imágenes de tensión que se viven en Ceuta este viernes. Migrantes que están siendo trasladados hasta el centro de acogida del Puerto han intentado saltarse el dispositivo de seguridad, por lo que Policía Nacional y la Guardia Civil han tenido que intervenir para contener a la multitud y evitar que se produjera una avalancha. El traslado de los migrantes que permanecen en los asentamientos de las playas del Trampolín y Benítez ha comenzado a primera hora de este viernes. El problema es que el dispositivo del puerto tiene capacidad para unas 1.800 personas, mientras que en ambas playas permanecen, según las estimaciones, más de 4.000.