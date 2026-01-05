Cáritas Bizkaia pide implicación para solidarizarnos con familias en riesgo de exclusión

La directora de Cáritas Bizkaia, Elena Unzueta, ha animado a la ciudadanía a implicarse "solidarizándonos con los niños y niñas de familias que no atraviesan buen momento, que viven en situaciones de vulnerabilidad, de dificultad, de exclusión o de pobreza". Así lo ha expresado durante la celebración este lunes en la Plaza Nueva de Bilbao de la XXII edición del Roscón Solidario, en la que la entidad ha repartido 3.000 raciones y chocolate a cambio de 2 euros, y cuya recaudación se destinará íntegramente a proyectos de infancia y apoyo familiar.