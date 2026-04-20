Carlos Baute pide disculpas por sus palabras en el acto de Corina Machado: "Me dejé llevar"

Madrid, 20 de abril de 2026. El cantante Carlos Baute ha pedido disculpas este lunes por los cánticos racistas y las declaraciones que realizó en el acto de la líder opositora venezolana, María Corina Machado, celebrado este sábado en Madrid. "Mientras yo cantaba e interactuaba con el público, miles y miles de personas empezaron a hacer cánticos, a los que yo me sumé. Me dejé llevar por la emoción de ese cántico sin medirlo. Son muchos años de represión, de frustración y de no tener libertad", ha asegurado en un vídeo publicado en su perfil de X. (Fuente: Carlos Baute)