Carlos III exhibe estabilidad mientras crece la incertidumbre sobre Starmer

La solemne Apertura Estatal del Parlamento británico dejó este miércoles una imagen inédita de fragilidad política en Reino Unido. Bajo el histórico protocolo de la Cámara de los Lores, Carlos III leyó el programa legislativo del Gobierno de Keir Starmer mientras crecen las dudas sobre la continuidad del primer ministro al frente de Downing Street. Aunque el llamado "Discurso del Rey" simboliza la autoridad del Estado, el texto está redactado íntegramente por el Gobierno. Y esta vez, la distancia entre la estabilidad institucional de la Corona y la crisis política del Ejecutivo quedó especialmente expuesta.(Fuente: Uk Parliament)