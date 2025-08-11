Carlos Novillo advierte de la peligrosidad del incendio de Getafe

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha advertido que se trata de un incendio "muy peligroso" ya que han estado implicadas "sustancias peligrosas" como botellas de acetileno, que tienen un comportamiento "explosivo". En cualquier caso, ha explicado, las mismas han sido "monitorizadas y controladas por el Cuerpo de Bomberos. Según ha explicado, una vez que el fuego está en fase de control, se está gestionando el posible retorno de las personas que estaban en el hotel. "Queremos que pasen unas horas para hacer ese control de gases, ese control de humo la ventilación que corresponde a después de la fase de extinción y yo creo que en las próximas horas ya se podrá recuperar la normalidad", ha indicado.