Madrid, 12 de septiembre de 2026. El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) confesó que una vez el Gran Premio de España, que se está disputando este fin de semana en el circuito de Madring, se vuelva competitivo el sábado y el domingo le va a "dar rabia" no tener un coche más competitivo para lucirse y brindarle a los aficionados el apoyo recibido. "Ilusión de competir y de disfrutar del Gran Premio en casa, pero seguro que a la que llegue el momento más competitivo el sábado me da rabia no tener un coche para lucirme más o para brindarle a toda esa afición que va a estar apoyándonos un resultado un poco más excitante, más divertido, pero es lo que hay", dijo el madrileño en una entrevista a Europa Press durante un evento de su patrocinador Estrella Galicia 0,0.