Carmen Borrego, dolida, responde al dardo de Carlo Costanzia a su hijo

Madrid, 28 de mayo de 2026. Cuando parecía que la paz había vuelto a instalarse en el clan Campos después de meses marcados por las polémicas familiares, la reaparición de Alejandra Rubio en '¡De viernes!' dos meses después de su retirada ha reabierto viejas heridas. Y es que después de que la hija de Terelu Campos asegurase en su entrevista que había invitado a todos, incluido José María Almoguera, a la presentación de su libro en la Feria del Libro, el hijo de Carmen Borrego revelaba que su prima no había contestado al mensaje de su madre pidiéndole que invitase a sus primos, y que a él no le había llegado el flyer hasta el sábado, horas después de que su prima hablase de este asunto en televisión. Y, dolido, expresaba en 'El tiempo justo' que no entendía qué le pasa a la novia de Carlo Costanzia con él, lamentándose de que parece que es como si no formase parte de su familia.