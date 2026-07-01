Carmen Calvo defiende que la regularización de migrantes "pasó el filtro" del TS

Santander, 1 de julio de 2026. La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha defendido que la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno central (PSOE-Sumar) "pasó el filtro del propio Tribunal Supremo" y también "por el control de legalidad y de constitucionalidad" del Consejo de Estado. Se trata, a su juicio, de una decisión que "un país como el nuestro, que es una democracia, un Estado constitucional y un Estado de derecho, tiene la obligación de afrontar". (Fuente: UIMP)