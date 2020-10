Carmen Maura, que encarna a la matriarca de los Falcón en 'Alguien tiene que morir', sabe de primera mano cómo fue el franquismo en España: "El franquismo me lo tragué un buen tiempo. Recuerdo perfectamente lo que era Madrid en esa época. Era todo muy gris y difícil", relata. "Lo ha retratado muy bien, aunque sea mexicano", dice sobre la visión de Manolo Caro. "Me encanta que Madrid haya cambiado tanto. Antes no había fiestas ni nada, era todo muy negro", apunta.(Fuente: Netflix)