Carolina España resalta el dinamismo y el potencial exportador del sector vinícola andaluz

Villanueva del Ariscal (Sevilla), 16 de abril de 2026. La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha resaltado este jueves en una visita a las Bodegas Góngoras en Villanueva del Ariscal (Sevilla) el dinamismo y el potencial exportador del sector vinícola andaluz. En declaraciones a los medios recogidas por Europa Press, la consejera ha expuesto que "es un sector que genera economía, oportunidades de empleo, también de alguna forma arraiga a la población al ámbito rural y, además, es un sector que exporta marca Andalucía a todo el mundo".