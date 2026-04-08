Casa Blanca afirma que Trump y Rutte discutirán la posible salida de Estados Unidos de la OTAN

Washington, 8 de abril de 2026. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha adelantado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablará con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre la posible salida de Estados Unidos de la Alianza Atlántica durante su reunión en Washington a lo largo de la jornada. "Es algo que el presidente ha comentado y creo que lo tratará en un par de horas con el secretario general Rutte", ha explicado en declaraciones a la prensa. (Fuente: White House)