Casa Blanca dice que el Gobierno español ha acordado "cooperar" con el Ejército estadounidense

Washington, 4 de marzo de 2026.
La Casa Blanca ha asegurado este miércoles que el Gobierno español ha acordado cooperar con el Ejército estadounidense después de que el presidente, Pedro Sánchez, se reafirmase en su posición de no ceder las bases militares de Rota y Morón para la operación contra Irán, alegando que no van a ser "cómplices" de algo que es "malo para el mundo" simplemente por el "miedo a represalias". "Tengo entendido que, en las últimas horas, han acordado cooperar con el Ejército estadounidense. Por lo que sé, se está coordinando (esta cuestión) con sus homólogos en España", ha explicado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa.
(Fuente: Casa Blanca)