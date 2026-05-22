Casa Ronald McDonald abre su nueva sala familiar en el Hospital Son Espases

Mallorca, 22 de mayo de 2026. La presidenta del Govern, Margalida Prohens, ha inaugurado en el Hospital Universitario Son Espases la nueva Sala Familiar Casa Ronald McDonald, un espacio creado para ofrecer descanso, apoyo y cuidado cotidiano a las familias con hijos hospitalizados. El nuevo espacio que nace para acompañar también a quienes acompañan tiene una superficie de 150 metros cuadrados. Ubicada dentro del propio hospital y a pocos metros de las unidades pediátricas, permitirá a las familias estar al lado de sus hijos cuando más hace falta. Esta Sala Familiar refuerza una atención sanitaria más humana y centrada en el niño y su entorno bajo una idea muy clara: “La familia siempre está”.