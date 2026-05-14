Casa Ronald McDonald presenta su nueva imagen: “La familia siempre está"

Madrid, 14 de mayo de 2026. La Fundación Infantil Ronald McDonald presenta su nueva imagen bajo el nombre Casa Ronald McDonald. Esta evolución refleja de forma más clara su misión: cuidar de las familias con niños que necesitan atención médica y ayudarlas a permanecer cerca cuando más importa. Bajo el lema "la familia siempre está" reafirma su compromiso desde su creación en 2002. La entidad sin ánimo de lucro hace un balance positivo desde su llegada a España con la primera Casa Ronald McDonald en Barcelona. Esta labor es posible gracias al apoyo de hospitales, voluntarios, donantes, empresas colaboradoras, empleados y McDonald’s España. En España, la Casa Ronald McDonald opera cinco casas en Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia y Sevilla y cuenta con cinco Salas Familiares en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Murcia y Mallorca.