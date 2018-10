El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido a los partidos "responsables" que se haga "lo imposible" para que la tramitación parlamentaria de los PGE no salga adelante. "Que Cs no desbloquee una tramitación que al final ya sabemos que va a tener los votos de la extrema izquierda y de los independentistas, por eso no podemos facilitar", ha explicado Casado.