Casi 30 estudiantes andaluces participarán en el campeonato nacional de FP 'SpainSkills' 2026

Sevilla, 19 de febrero de 2026. Un total de 29 estudiantes andaluces de Formación Profesional participan en Madrid, del 24 al 28 de febrero, en el campeonato nacional de FP 'Spainskills 2026', donde tendrán que demostrar las habilidades técnicas y prácticas adquiridas en sus estudios. En estas olimpiadas bienales participan los mejores alumnos de cada comunidad autónoma y tienen como objetivo "divulgar y promocionar el atractivo de esta formación, además de servir de lugar de encuentro para estudiantes, profesorado y empresas".