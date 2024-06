Casi el 40% de los españoles no sabe si sus gafas de sol le protegen de los rayos nocivos

Con la llegada del verano, la oferta de gafas de sol en chiringuitos, top manta y quioscos se disparan, pero ¿saben los españoles distinguir si esas gafas les protegen o no de la radiación ultravioleta? Casi el 40% no diferencia unas gafas homologadas que filtren los rayos de las que no lo hacen, según los resultados de una prueba piloto, realizada por el Fórum de Gafas, Lentes y Monturas y la asociación Visión y Vida. El objetivo es conocer los hábitos de los bañistas de las playas españolas en lo relativo al uso de gafas de sol y saber si diferencian productos de marca, que se pueden adquirir en una óptica, de los del 'top manta' y otros establecimientos. Los especialistas aseguran que cuando alguien se prueba unas gafas tiene la falsa sensación de protección. En realidad, su pupila se dilata por la disminución de luz y si no tiene el filtro adecuado, los rayos ultravioletas penetran directamente en el ojo, con graves consecuencias para la salud ocular. Muchas gafas no filtran los rayos ultravioletas correctamente. Sólo el 27% protege correctamente sus ojos. Se prioriza el diseño a la protección. Los especialistas insisten en que las ópticas son los establecimientos más seguros para adquirir unas gafas y recibir el asesoramiento personalizado. Se calcula que cada año 3 millones de personas se quedan ciegas en el mundo por una sobre exposición solar. Los especialistas en salud visual advierten que, aunque las gafas puedan parecer iguales, nuestra salud visual puede estar en riesgo.