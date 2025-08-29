Publicado 29/08/2025 13:34:56 +02:00CET

Casi 500 personas reclaman la dimisión de Quiñones por la gestión de los incendios en CyL

Cerca de 500 personas, según datos de la Policía Nacional, se han concentrado este viernes frente a las Cortes de Castilla y León, en Valladolid, coincidiendo con la comparecencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para exigir "forestales públicos y estables", "responsabilidades políticas" y la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, así como el cese del director general de Patrimonio Natural, José Ángel Arranz.

