Casi un 85% de los jóvenes españoles prefiere combinar atención digital y humana

La población española exige combinar canales de atención digital y humana cuando interactúa con una empresa de servicios. Pero no solo lo piden las personas mayores. La atención de una persona real es necesaria incluso para los nativos digitales, ya que el 85% de los encuestados de entre 18 y 34 años la reclaman, solo dos puntos porcentuales por debajo de los mayores de 65 años. Es una de las principales conclusiones del Barómetro "Percepciones sobre la interacción personal en la era digital", elaborado por Reale Seguros.El 62% prefiere hablar con un humano, en persona o por teléfono, y el 43,6% admite haber abandonado por un servicio por no disponer de esta posibilidad.De lo digital, 3 de cada 4 encuestados valoran positivamente las ventajas operativas, como saber la duración y la marcha del proceso o poder revisar un formulario antes de enviarlo con sus datos.Sin embargo, los españoles encuentran barreras en estos servicios digitales relacionadas con la confianza: el 43% teme fraudes o engaños y solo el 16% afirma "no sentir ninguna barrera".Los resultados son claros: los usuarios prefieren modelos híbridos donde la tecnología sea un complemento y no un fin: solo 1 de cada 10 personas cree que la IA reemplazará completamente a la atención humana.