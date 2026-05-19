Casi medio millón de inscritos en los actos multitudinarios del viaje del Papa a España

Madrid, 19 de mayo de 2026. Los actos multitudinarios del viaje del Papa León XIV a España ya suman casi medio millón de inscritos, según han informado este martes los coordinadores de comunicación de la visita. En concreto, 250.000 personas se han inscrito a la Misa del Corpus que se celebrará el domingo 7 de junio en la Plaza de Cibeles; 160.000 en la vigilia del sábado 6 de junio en la Plaza de Lima; 36.000 en la misa de Gran Canaria y en torno a 25.000 en la misa de Tenerife. (Fuente: Con El Papa)