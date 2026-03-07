Los casos de violencia machista colapsan la Justicia castellanomanchega

TOLEDO, 7 de marzo de 2026. La presidenta del Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha, María Pilar Astray, ha advertido de que los tribunales de la región se encuentran "ante un colapso en violencia de género" que afecta directamente a las víctimas y debido principalmente a la falta de personal, por lo que ha solicitado, aprovechando la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, "adoptar medidas urgentes, activas y materiales para que ese compromiso sea real y tenga realmente eficacia" contra las agresiones machistas.