Castillo desmiente la insistencia de algunos partidos de que se privatiza la FP en Andalucía

Córdoba, 23 de abril de 2026. La consejera de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha afirmado este jueves en Córdoba que la insistencia de algunos partidos políticos en cuanto a que el Gobierno andaluz está "privatizando" la Formación Profesional (FP) en la comunidad autónoma, "no se ajusta a la realidad". En este sentido y en declaraciones a los periodistas previas a su participación en la celebración del Día del Libro que ha organizado el IES Luis de Góngora de Córdoba, Castillo ha explicado que, cuando desde la Junta se habla "de la parte de Formación Profesional que tiene que ver con el sistema público, es decir, la Formación Profesional que está a disposición de todos y todas las andaluzas, a esos partidos se les olvida que sí que tenemos una oferta de Formación Profesional muy importante, con casi 200.000 plazas el curso que viene".