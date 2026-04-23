Castillo reivindica la lectura como "motor de libertad y conocimiento" en el Día del Libro

Córdoba, 23 de abril de 2026. La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha asistido al acto de celebración del Día del Libro que ha organizado el IES Luis de Góngora de Córdoba y ha participado en una lectura continuada de 'El Quijote', una de las actividades que el centro educativo ha incluido en su Plan Lector. En este contexto y en declaraciones a los periodistas Castillo ha señalado que "el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, junto con el fomento de la lectura, constituye un eje esencial para la mejora del aprendizaje en todos los niveles educativos".