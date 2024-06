Catalá afirma que el Ayuntamiento de València no pone banderas en el balcón

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha afirmado que el consistorio no pone banderas en el balcón y ha lamentado el "afán de protagonismo" del PSPV al desplegar una bandera LGTBI de 60 metros de longitud sobre el balcón de su grupo municipal ubicado frente al edificio principal del Ayuntamiento. Catalá ha manifestado que "la diversidad es ya una bandera social. No es una bandera política".A í, ha puntualizado que el Ayuntamiento no pone banderas en el balcón, pero no por el día del Orgullo, sino que tampoco las pone en el día del ELA, ni el día del Alzheimer, ni el día del Cáncer.(Fuente: Imágenes cedidas)

