Catalá asegura que "nunca" ha blanqueado ni tolerado la dictadura franquista

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha defendido que con su fomación como doctora en Derecho Constitucional "nunca puede blanquear ni tolerar una dictadura de derechos y libertades" y ha asegurado que "en absoluto" es posible que sus palabras "no se hayan interpretado bien" sobre las declaraciones que ha realizado este jueves respecto al franquismo en una entrevista concedida a Onda Cero. "Yo he dicho en todo momento que soy una persona que tiene una formación concreta en derecho constitucional, que la etapa, la mejor etapa de nuestro país democrática ha sido la etapa de la Transición y nuestra Constitución, que creo evidentemente que esos derechos y libertades han costado mucho", ha asegurado al tiempo que ha criticado al Partido Socialista "le interesa hoy más hablar de Francisco Franco que de la Paqui, y le interesa mucho más hablar del franquismo que del problema del fiscal general, que ha sido condenado a dos años de inhabilitación por el Supremo".