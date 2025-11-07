Catalá destaca el "ejercicio de responsabilidad" de acordar con Vox el presupuesto de València

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha resaltado este viernes que la aprobación de los presupuestos del Ayuntamiento para 2026, que son "los más altos de la historia de València", constituyen un "ejemplo" y un "ejercicio de responsabilidad compartida" de los dos socios de gobierno, PP y Vox. En este sentido, María José Catalá ha comparado la aprobación de las cuentas en la Junta de Gobierno de este viernes, las terceras "siempre en tiempo y forma", con la situación del Gobierno de España que "no ha podido aprobar ningún presupuesto en los últimos años": "Nosotros llevamos tres, con lo cual vamos ganando por goleada 0-3". Respecto a si este acuerdo podría tener relación con un pacto con Vox sobre el sucesor del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, Catalá ha asegurado que "en absoluto" y ha recordado que llevan "muchas semanas negociando estos presupuestos" y ha señalado que se trata de negociaciones "totalmente independientes" a las que se desarrollan respecto de la Generalitat Valenciana.(Fuente: Imágenes Cedidas)