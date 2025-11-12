Catalá dice que Mazón es "el único que da la cara" sobre la dana en Les Corts

La presidenta del PP en la ciudad de València, alcaldesa de la capital y diputada autonómica en Les Corts, María José Catalá, ha defendido que el 'president' de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, es "el único que ha dado la cara" en la comisión de investigación de la dana en Les Corts; mientras que ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, de "esconderse". Así se ha expresado este miércoles la primera edil en declaraciones a los periodistas en el Puerto de València, tras la reunión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de València (APV), interpelada por la comparecencia de Mazón este martes en la comisión de investigación.(Fuente: Imágenes Cedidas)