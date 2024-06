Catalá sobre el encierro infantil simulado que plantea Barrera: "No me parece mal"

La alcaldesa de València, María José Catalá (PP), ha indicado este lunes que no le parece mal el encierro taurino infantil simulado que el vicepresidente primero de la Generalitat Valenciana y conseller de Cultura, Vicente Barrera (Vox), ha propuesto a la Junta de Distrito de Ciutat Vella, como vecino de esta zona de la ciudad, para que se celebre por las calles de ese entorno. La primera edil ha precisado que se trata de "una simulación", que "no hay ningún toro" y que así "se difunde la cultura taurina" y ha reiterado que la decisión queda en manos de la Junta de Distrito de Ciutat Vella. ". "Yo no estoy en contra de que se difunda la cultura taurina", ha agregado.