Catalá: "No me aguantan la mirada al decirme que soy homófoba, porque saben que no lo soy"

La alcaldesa 'popular' de València, Mª José Catalá, ha reivindicado la organización del Orgullo de este año en la ciudad, al tiempo que ha replicado a las críticas de la oposición (Compromís y PSPV) por sus declaraciones sobre la bandera LGTBI en el balcón del Ayuntamiento. "No me aguantan la mirada al decirme que soy homófoba, porque saben que no lo soy", les ha retado, además de exigir que "por favor, "respeten el nombre de València". "A quien diga que he comparado a las personas LGTBI con enfermos, a quien esos usos de la palabra absolutamente injuriosos, desde luego tendrá que asumir sus responsabilidades", ha manifestado en el pleno municipal de este viernes, Día del Orgullo, tras las críticas de la oposición por sus declaraciones.