Catalá peleará por lograr la Copa América para València: "Nuestro campo de regatas es el mejor"

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado este lunes que peleará por conseguir que la Copa América de vela se vuelva a celebrar en la capital valenciana. "No engaño a nadie porque nuestro campo de regatas es el mejor y porque es natural para la ciudad de València ese evento deportivo, por nuestra vinculación con el mar y con la actividad deportiva", ha expuesto. "Lo he dicho siempre, no me he escondido, hay que mirar para adelante y esta ciudad tiene que estar en marcha todos los días", ha asegurado la responsable municipal. Catalá ha aludido también a otros eventos deportivos que acogerá València como "los preolímpicos de básquet" y a hitos en este ámbito como el Roig Arena, el estadio multiuso que promueve el empresario valenciano Juan Roig en el distrito de Quatre Carreres.(Fuente: Imágenes Cedidas)