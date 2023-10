Catalá señala que en el incendio "no hay negligencia" sino "un loco que quiere pegar fuego al Saler"

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha considerado este lunes, respecto al incendio registrado en el parque natural de la Devesa, que en este caso "no hay ningún tipo de negligencia" sino "un loco que quiere pegarle fuego al Saler". "Este no es tanto un tema de un incidente aislado, de un fuego que se puede provocar de muchas maneras, sino que tenemos claro que hay una persona detrás que está provocando esos incendios", ha insistido Catalá, que ha asegurado que se está "trabajando para cercar a esta persona" y ha afirmado que "no va a conseguir" el "objetivo" que tiene.

