Catalá sobre si se ve como alternativa para la Generalitat: "Es momento de ser prudente"

La alcaldesa de València y presidenta del PP en esta ciudad, María José Catalá, ha señalado este martes, preguntada por si se ve como alternativa a la Presidencia de la Generalitat tras la dimisión de Carlos Mazón, que este "es momento de ser respetuosa y prudente". Sobre la dimisión de Mazón y por si este le trasladó su decisión, María José Catalá ha mostrado "absoluto respeto" y "cariño" hacia él. "Respecto al presidente Mazón, simplemente decir que siempre he mantenido una actitud de absoluto respeto con sus decisiones y, sobre todo, de cariño hacia él personalmente". "He compartido mucho tiempo con él en un proyecto político y siempre mostraré respeto hacia sus decisiones y cariño hacia su persona", ha insistido la responsable municipal.(Fuente: Imágenes Cedidas)