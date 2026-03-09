Catalina García afirma que la gestión cinegética de la Junta equilibra la fauna silvestre

Cerro Muriano (Córdoba), 9 de marzo de 2026. La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha subrayado este lunes el "papel fundamental que desempeña la gestión cinegética en el mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas y en la regulación de las poblaciones de fauna silvestre". Así lo ha destacado, durante su participación en una nueva sesión del Ciclo andaluz 'Foros de Caza', celebrada en esta ocasión en Cerro Muriano, en Obejo (Córdoba), donde la consejera ha afirmado que "la gestión cinegética impulsada por la Junta contribuye de forma determinante al equilibrio de las poblaciones de fauna silvestre", y ha recordado que el control responsable de determinadas especies resulta clave para evitar desequilibrios que pueden afectar a los ecosistemas, a la agricultura, a la ganadería o a la seguridad vial.