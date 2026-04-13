Catalina García (PP Jaén) defiende "las soluciones" de la Junta ante la crisis de los cribados

Linares (Jaén), 13 de abril de 2026. La cabeza de lista del PP de Jaén en las elecciones al Parlamento de Andalucía y consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha defendido este lunes "las soluciones" planteadas por la Junta en la crisis de los cribados de cáncer de mama. Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas en Linares después de que la candidata de la coalición Por Andalucía por Jaén Loli Montávez haya afeado que la también exconsejera de Salud lidere la lista 'popular', a la que considera "una de las principales culpables del escándalo por los cribados del cáncer mama".