El caviar ecológico, una iniciativa pionera en el mundo

La localidad de Riofrío, en Granada, ha sido el escenario escogido por Acuicultura de España para mostrar uno de los productos gastronómicos más exclusivos del mundo: el caviar ecológico.Los asistentes han tenido la oportunidad de descubrir el proceso de crianza del esturión, desde sus primeras fases hasta la obtención del caviar. También han disfrutado de la experiencia de la inmersión con esturiones en las piscinas naturales para conocer de cerca el cuidado que reciben estos animales.El caviar de Granada fue el primero del mundo en obtener certificación ecológica gracias a su producción en un entorno natural privilegiado que aúna tradición, innovación y respeto al medio ambiente.La jornada también ha servido para poner en valor la importancia de la acuicultura como herramienta esencial para producir alimentos de forma sostenible y contribuir a la preservación de especies como el esturión.Tanto el caviar como el esturión tienen un alto contenido en proteínas, así como en calcio, hierro y vitaminas A y E, lo que lo convierten en un alimento de alto valor nutricional.Con esta iniciativa, Acuicultura de España quiere dar a conocer a la sociedad la realidad del sector acuícola y su importancia para afrontar los retos alimentarios y medioambientales del futuro.