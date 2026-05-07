CC lamenta que Sánchez no saque tiempo para recibir al presidente de Canarias

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de mayo de 2026. Coalición Canaria (CC) ha insistido este jueves en que, 48 horas después de que el Gobierno decidiera que el crucero con hantavirus atracara en Tenerife, aún no haya respuestas sobre los criterios técnicos o científicos que sustentan esta decisión ni sobre el protocolo a seguir y ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no saque tiempo para recibir el presidente canario, Víctor Clavijo. "Si en una situación de esta gravedad el presidente Sánchez no tiene tiempo para atender al presidente del Gobierno de Canarias, todo está dicho". (Fuente: Imágenes Cedidas)