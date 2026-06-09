Las CCAA se reúnen para diseñar pilotos prácticos de transformación digital sanitaria

Madrid, 9 de junio de 2026. El II Encuentro Interautonómico sobre Transformación Digital en Salud ha reunido a 80 representantes de las diecisiete comunidades autónomas junto a responsables sanitarios, expertos en innovación, compañías tecnológicas, farmacéuticas y entidades clave del ecosistema digital en salud. El evento, organizado por Six4Health con el apoyo institucional de la Comunidad de Madrid, busca avanzar desde la identificación de los grandes retos de la transformación digital sanitaria hacia la formulación de pilotos prácticos, medibles y escalables, con capacidad de implantación real en los servicios de salud. Tras la inauguración, a cargo del viceconsejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, la jornada ha acogido una mesa en la que se abordaron los desafíos para pasar de grandes planes digitales a proyectos con capacidad de implantación en los servicios de salud. Además, se han celebrado seis talleres colaborativos dirigidos al diseño de pilotos concretos. Un encuentro que ha permitido compartir el estado de situación de la transformación digital en salud, reforzar la cooperación entre comunidades autónomas y avanzar hacia una hoja de trabajo orientada a la implantación de soluciones concretas en los servicios de salud.