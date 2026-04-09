La CEA pide un Gobierno "estable y proactivo con empresas"

Sevilla, 9 de abril de 2026. La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha reclamado que tras las próximas elecciones autonómicas se configure un Gobierno "estable, dialogante y proactivo con las empresas", al considerar que la incertidumbre política o la falta de acuerdos puede "hacer perder oportunidades" en un momento de crecimiento económico y transformación del tejido productivo andaluz. Así lo ha trasladado el presidente de la CEA, Javier González de Lara, durante la rueda de prensa para presentar el documento 'Propuestas Empresariales para la XIII Legislatura de Andalucía', donde ha defendido que, con independencia del resultado electoral del 17 de mayo, Andalucía necesita un Ejecutivo que genere "confianza", tenga una "visión competitiva" del territorio y esté centrado en resolver los problemas reales de los ciudadanos, especialmente el desempleo.