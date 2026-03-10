Publicado 10/03/2026 17:12:21 +01:00CET

CEEES pide una bajada del IVA al 10% y una reducción del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos

Madrid, 10 de marzo de 2026. El presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, Javier de Antonio Arribas, propone "una bajada del IVA del 21% al 10%, como ya ocurrió durante las medidas para los efectos económicos de la guerra de Ucrania con el tema de la electricidad". Además, ha propuesto "la reducción al 50% en el caso de los gasóleos del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos y del 40% de las gasolinas y eso llevaría aparejado un descuento de cerca de unos 22 céntimos".