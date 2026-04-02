Centro de Atención al Costalero atenderá a cien portadores en su "puesta a punto" para S.Santa

Badajoz, 2 de abril de 2026. El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura ha habilitado en Badajoz el Centro de Atención al Costalero, que prevé atender a entre 80 y 100 personas encargadas de portar los pasos de las hermandades y cofradías para su "puesta a punto" de cara a la Semana Santa. Entre las recomendaciones, la fisioterapeuta Esperanza Monge, ha destacado una "buena protección lumbar" y "trabajar con todo el cuerpo" para equilibrar el peso del paso evitando así posibles lesiones.