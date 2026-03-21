El centro de Bilbao sirve de pasarela para la moda de primavera para mascotas

Bilbao, 21 de marzo de 2026. BilbaoCentro, agrupación de comerciantes bilbaína, ha presentado hoy, en la que ha sido su segunda edición, la pasarela de moda para perros. Han mostrado las tendencias de para esta primavera con los looks de los perros más destacados del casting celebrado la semana pasada. El buen tiempo ha ayudado a que los participantes y sus mascotas hayan tenido La compañía y aplausos de un notable número de personas que se han acercado a ver está actividad. Los dueños se han mostrado satisfechos con esta experiencia, se sienten animados a volver a participar y destacan que es una iniciativa diferente.