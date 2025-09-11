El Centro Ocupacional de Bellvitge remodela sus instalaciones con una fachada de Boa Mistura

El Grup Cooperatiu TEB, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la inclusión de personas con discapacidad, ha presentado la remodelación integral de su Centro Ocupacional TEB Bellvitge con motivo de su 60 aniversario. Se trata de una entidad social referente en el barrio del Hospitalet cuya sede se ha rehabilitado para una mayor modernización y la mejora del bienestar de los usuarios y trabajadores. La reforma de las instalaciones incluye el pintado exterior de todo el edificio con un mural a gran escala diseñado por el colectivo artístico internacional Boa Mistura y creado con las pinturas de Bruguer, especialista en color. Este pintado exterior es el resultado de un proceso participativo en el que los usuarios del centro han contribuido al desarrollo del concepto creativo, eligiendo la palabra 'Talento' para la fachada del edificio y definiendo los colores y la estética de la obra. Para ejecutar este pintado se han organizado grupos de trabajo mixtos con usuarios del centro y unos 60 empleados voluntarios de Bruguer, la marca de AkzoNobel que ha donado más de 300 litros de pintura para pintar el exterior e interior del edificio. Al acto de inauguración del centro remodelado han asistido la consejera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat de Catalunya, Mònica Martínez Bravo, el alcalde de L'Hospitalet de Llobregat, David Quirós Brito, y el director general de Economía Social y Solidaria y el Cooperativismo del Departamento de Empresa y Trabajo, David Bonvehí Torras.