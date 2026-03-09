El centro de salud de El Saucejo (Sevilla) estrena nuevas Urgencias y gabinete odontológico

El Saucejo (Sevilla), 9 de marzo de 2026. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, junto a la alcaldesa de El Saucejo (Sevilla), María Moreno, ha inaugurado hoy la reforma integral del centro de salud del municipio, que estrena nueva área de Urgencias y amplía su cartera de servicio con un gabinete odontológico, tras una inversión cercana a los 756.000 euros, financiados por el Ayuntamiento de El Saucejo, la Junta de Andalucía, el Gobierno de España y Fondos Europeos. Antonio Sanz ha destacado que esta reforma ha permitido modernizar el centro de salud, dotarlo con mejor equipamiento y ampliar la cartera de servicios "para dar la mejor respuesta a los más de 13.000 vecinos que atiende tanto de El Saucejo como de Los Corrales, Martín de la Jara, Algámitas y Villanueva de San Juan". En concreto, ha detallado, se ha reformado la planta baja, y la planta alta, que antes era la vivienda del médico y que ha sido adaptada e incorporada al centro.