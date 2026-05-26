Centros educativos andaluces instalan más de 19.400 sistemas de climatización

Sevilla, 26 de mayo de 2026. La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones, María del Carmen Castillo, ha informado este martes que los centros docentes andaluces han instalado un total de 19.491 nuevos elementos de climatización gracias al Plan de Confort Térmico impulsado por la Junta de Andalucía para abordar el calor en las aulas. "Esta iniciativa permite que cada equipo directivo adapte las actuaciones a sus necesidades reales, garantizando soluciones personalizadas, sostenibles y de rápida aplicación teniendo en cuenta la diversidad climática de la Comunidad Autónoma".