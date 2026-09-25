CEOE Aragón constata el crecimiento de la economía aragonesa y alerta de "incertidumbre"

Zaragoza, 25 de septiembre de 2026. La Comisión de Coyuntura Económica de CEOE Aragón ha analizado la evolución de la economía y la actividad empresarial en la comunidad autónoma, constatando que el 2026 concluirá con un crecimiento del 2,4% y una previsión "que se relajará" hasta el entorno del 2% para el próximo año. No obstante, hay una serie de "incertidumbres" relacionadas con la geopolítica y la macroeconomía a las que hacer frente, así como el aumento de costes, la moderación de la inversión y la atracción y retención de talento.