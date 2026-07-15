Publicado 15/07/2026 13:41:50 +02:00CET

Cerca de 1,5 millones de personas han participado en los actos de los Sanfermines de 2026

Pamplona, 15 de julio de 2026. El Alcalde de Pamplona Joseba Asiron ha afirmado que las fiestas de este año "pueden resumirse en una idea sencilla": que "han vuelto a ser unas fiestas para todas las personas, en las que ha primado, una vez más, la convivencia" entre "quienes las viven desde siempre y quienes llegaban por primera vez a ellas, los más txikis y los mayores", y la convivencia "entre personas muy distintas" y "maneras muy diferentes de disfrutar la fiesta". "Podemos decir que han sido unos Sanfermines marcados por un buen ambiente, respeto y una participación destacada en los diferentes actos convocados desde el Ayuntamiento", ha apuntado.