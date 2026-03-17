Cerca de 20.000 personas se manifiestan en Bilbao para reclamar un salario mínimo propio vasco

Bilbao, 17 de marzo de 2026.
Alrededor de 20.000 personas se han manifestado este martes en Bilbao para reclamar un salario mínimo propio en la jornada de huelga general convocada por ELA, LAB, Steilas, Etxalde e Hiru. Los sindicatos han calificado la convocatoria de "gran éxito" y han advertido de que esta reivindicación "ha venido para quedarse". En este sentido, han afirmado que la patronal "no van a poder pasar página" y han asegurado que, por su parte, están dispuestos a "alcanzar acuerdos" pero también "preparados para luchar".