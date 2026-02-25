Cerca del 80% de los españoles considera el autocuidado muy importante para una buena salud

Madrid, 25 de febrero de 2026. El 77,6% de los españoles considera el autocuidado muy importante para mantener una buena salud. Así lo refleja la II Radiografía del Autocuidado de la Salud en España presentada por la Asociación para el autocuidado de la salud. El estudio se ha realizado a partir de más 5000 entrevistas a población mayor de 18 años en toda España. Esta nueva edición, que incorpora apartados como el descanso o cómo afecta el acceso a la vivienda a la salud mental, se centra en analizar cómo se cuidan los ciudadanos. La salud mental se sitúa como una de las grandes preocupaciones de los españoles y su atención uno de los factores clave. Con estos resultados, ANEFP demuestra que el autocuidado se ha convertido en uno de los factores determinantes para el bienestar de la población española.