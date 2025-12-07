Las cestas de navidad demandan cada año más personalización y productos locales

Las grandes empresas son las principales demandantes de cestas navideñas junto con los autónomos. Esta campaña suele acabar 15 días antes del comienzo de las fiestas. Regalsa, empresa ubicada en Etxebarri (Bizkaia), dedicada a la comercialización de lotes y cestas navideñas, ha explicado que la campaña comienza "nada más acabar la Semana Santa", para antes de verano tener diseñados los lotes y en septiembre comenzar con el montaje y distribución. "Nosotros estamos en Navidad todo el año", ha bromeado Xabier Ortega, gerente de Regalsa, en una entrevista a Europa Press Televisión. Ha destacado que las cestas más demandadas son las que cuentan con variedad de productos, también locales, con un coste de entre 100 y 150 euros, precio que "por desgracia toca cada año subir un poquito". Y ha apuntado que la tendencia en el sector es una mayor apuesta por la personalización.